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Bakan Nebati: Kaynağını milletimizin alın terinden alan 2023 yılı bütçesi, milletimizin bize emanetidir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Kaynağını milletimizin alın terinden alan bugüne kadar ki bütçeleri nasıl milletimizin bizlere emaneti olarak gördüysek, 2023 yılı bütçesini de aynı şekilde görüyoruz” dedi.

Bakan Nebati: Kaynağını milletimizin alın terinden alan 2023 yılı bütçesi, milletimizin bize emanetidir
Bakan Nebati: 2023 yılı bütçesi, milletimizin bize emanetidir
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İHA / HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde kapanış konuşması yaptı. Bakan Nebati burada yaptığı konuşmada, Türkiye Ekonomi Modeli'nin hedefleri doğrultusunda yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı öncelendirdiklerini belirterek, “Bu sayede, 2022 yılında da ekonomik büyüme dengeli görünümünü korumuş, istihdam tarihi yüksek seviyelere ulaşmıştır. Önümüzdeki dönemde de, yüksek katma değer üreten, küresel ölçekte daha üst seviyelere hızla yükselen müreffeh bir Türkiye için olanca gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Nebati, “Gelen veriler şunu gösteriyor: Enflasyonda en yüksek değerler görüldü. Bundan sonra da sayısal olarak aşağı yönlü bir enflasyonu ve oranları hep birlikte yaşayacağız” diye konuştu.

"2023 YILI BÜTÇESİNİ DE AYNI ŞEKİLDE GÖRÜYORUZ"

Bakan Nebati, 2021 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerini ele alarak, şunları söyledi:
“Bugüne kadar yapılan tüm özverili çalışmalar için Plan ve Bütçe Komisyonumuzun değerli Başkan ve üyelerine, kıymetli katkılarını esirgemeyen herkese, Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Kaynağını milletimizin alın terinden alan bugüne kadarki bütçeleri nasıl milletimizin bizlere emaneti olarak gördüysek, 2023 yılı Bütçesini de aynı şekilde görüyoruz.”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sona erdi. Bu kapsamda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM GENEL KURULU'NDA 5 ARALIK'TA GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri, 5 Aralık Pazartesi günü başlayacak. Bütçe takvimine göre, bütçe görüşmeleri kesintisiz 12 gün sürecek. Kabul edilecek bütçe kanununun 1 Ocak 2023’ten önce Resmi Gazete’de yayınlanması gerekiyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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