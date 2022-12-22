Bakan Nebati’den ÖTV ve mortgage açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Son dakika: Bakan Nebati’den ÖTV ve mortgage açıklaması: ÖTV indirimi olacak mı, son durum ne?
ABONE OL

Bakan Nebati’den ÖTV ve mortgage açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gazetecilerin soruların yanıtladı. ÖTV indiriminin şu anda söz konusu olamayacağını kaydeden Nebati, “Araçların zor bulunduğu bir dönemde ÖTV indirimi olmaz” dedi. Kredi Garanti Fonu ile ilgili paketi açıklayacaklarını ifade eden Bakan Nebati, “Gayrimenkul alanında da hem üreticilere hem tüketicilere destek olacak. Yeni, farklı özellikli bir mortgage olacak. Orta ve alt gelirlilerin konuta ulaşımını sağlayacak önemli bir paket olacak” diye konuştu. Nebati ayrıca “Konut işinde operasyon yapmaya kalkana operasyonla karşılık veririz” mesajını verdi

Son dakika: Bakan Nebati’den ÖTV ve mortgage açıklaması: ÖTV indirimi olacak mı, son durum ne?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretten memur ve emekli zammına, vergi indirimi beklentilerinden iş dünyasının kullanımına sunulacak yeni Kredi Garanti Fonu destekli finansman paketine kadar birçok başlıkta önemli mesajlar verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 17 Şubat’ta 100’ncü yılında yapılacak Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi’nin tanıtım toplantısı sonrasında gazetecilerin ekonomi gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

NEBATİ’DEN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Nebati milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı için “Çalışan ve çalıştıranı tatmin edecek şekilde belirlenmesi faydalı olur” açıklaması yaptı.“Türkiye ekonomisini taşıyan KOBİ’lerdir” diyen Bakan Nebati, “KOBİ’leri sıkıntıya sokmadan çalışanların haklarını alacakları uygun bir uzlaşı sağlanmalı” ifadelerini kullandı. Nebati, “Enflasyonu da dikkate alan bir düzenleme uygun olacaktır” dedi.

Nebati, asgari ücrete bu yıl yapılan iki zammı da hatırlatarak, “Hesap yaparken bu yılki zammı ihmal etmeyelim. Bu yıl ciddi zam yaptık. Asgari ücrette artı 30 puan iyileşme oldu” diye konuştu.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞINDA REFAH PAYI OLACAK MI?

Memur ve emekliye yapılacak yılbaşı zammında “refah payı” olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine ise Bakan Nebati, memurlara toplu sözleşme gereği Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 8+6 oranında zam yapılacağını hatırlattı. “Enflasyon farkını da vererek memur ve emeklinin zammı belli olacak” dedi. Nebati, bu yıl memur ve memur emeklisine kümülatif bazda yüzde 80’nin üstünde zam yapıldığını belirterek, “Çalışan ve emekli memura enflasyonun üstüne 20 puan iyileştirme yapıldı. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile de önemli katkı sağlandı. Sağlık çalışanları başta olmak üzere iyileştirmeler yapıldı” diye konuştu…

EYT DÜZENMESİNDE SON DURUM

EYT düzenlemesi için “Kabinede gündeme gelirse Cumhurbaşkanı önümüzdeki hafta açıklar” diyen Nebati, “Biz çalışma bakanımızla maliyetleri konuşuyoruz. Bizim taraftan gelecek destekler olursa diye onu da konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÖTV İNDİRİMİ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Otomobil satışlarında ÖTV indirimi beklentisinin hatırlatılması üzerine Bakan Nebati, “ÖTV indirimi şu anda söz konusu değil. Araçların zor bulunduğu bir dönemde ÖTV indirimi olmaz. Bu konuda herhangi bir çalışma olmayacak” dedi. Nebati, diğer alanlarda vergi indirimi için ise “Vergi indirimlerinde oynayacak pek yerimiz kalmadı. Zaten Mart ayından bu yana adımlarımızı attık” sözleriyle Motorlu Taşıtlar Vergisi dışında vergi indirimi olmayacağı mesajı verdi.

"14 BAŞLIKTA KGF PAKETİNİ PAYLAŞACAĞIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Kredi Garanti Fonu paketiyle ilgili son durumu da anlattı:

“KGF paketinde hemen hemen takvim netleşti. 250 milyar Lira’yı geçecek bir kullanım sağlanacak. 10’u ana, ayrıntılarıyla 14 başlıkta KGF paketini paylaşacağız. Hazırlıklarımız bitti. EYT ile ilgili kıdem tazminatı ödemelerinde finansman için de destek vereceğiz. Gayrımenkul alanında da hem üreticilere hem tüketicilere destek olacak. Yeni, farklı özellikli bir mortgage olacak. Orta ve alt gelirlilerin konuta ulaşımını sağlayacak önemli bir paket olacak. KGF paketi, fatura merkezli olacak. İstismarı en aza indirecek şekilde hareket ediyoruz. Önceki seferlerde olduğu gibi kaynağı alıp dövize gitmesine izin vermeyeceğiz."

"KONUT İŞİNDE OPERASYONA KARŞILIK VERİRİZ"

"Konut işinde operasyon yapmaya kalkana operasyonla karşılık veririz. Paketi önümüzdeki hafta ilan etmiş oluruz. Yılbaşından itibaren de kullanıma açmış oluruz”

“BÜTÇE HEDEFLERİMİZİN ÖTESİNDEYİZ”

“Seçime giden Türkiye’nin bütçeden hiç bir taviz vermediğini yıl sonunda göreceksiniz. Bütçede hedeflerimizin ötesindeyiz. Seçime bütçede rekorlarla gidiyoruz. Hedefi tutturmaktan da iyi bir sonuç açıklayacağız. Bizi yoran tek şey enflasyon. Enflasyonu inşallah yıl sonu hedefimiz olan yüzde 65 bandında kapatacağız. Toplumun her kesiminin hissedeceği şekilde aşağı inecek. Hazine uzmanlarının arazi taramalarına göre Aralık’ta da düşüş işaretleri var. Daha da düştüğünü göreceksiniz”

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çinli şirket Xiaomi, azalan gelirler nedeniyle iş gücünü yüzde 10 azaltacak
İŞ-YAŞAM Xiaomi çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkaracak
SAP Fioneer sigorta çözümleri için Lumnion ile çalışacak
İŞ-YAŞAM SAP, Lumnion'u tercih etti
Eksun Gıda halka arz için düğmeye bastı
İŞ-YAŞAM Eksun Gıda halka açılıyor
Yılbaşı rallisi geliyor mu?
İŞ-YAŞAM Yılbaşı rallisi geliyor mu?
Almanya'da tüketici güveni yükseldi
İŞ-YAŞAM Almanya'da tüketici güveni yükseldi
Son dakika haberi Rekabet'ten 13 şirkete ceza
İŞ-YAŞAM Rekabet'ten 13 şirkete ceza
Satrancın yıldızları buluştu
İŞ-YAŞAM Satrancın yıldızları buluştu
İstanbul Havalimanı'nda biyometrik geçiş sistemi
İŞ-YAŞAM İstanbul Havalimanı'nda biyometrik geçiş sistemi
Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret toplantısı açıklaması! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar olacak ve yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?
İŞ-YAŞAM Bakan Bilgin'den asgari ücret toplantısı açıklaması
Arçelik'in 500 Kadın teknisyen projesine ödül
İŞ-YAŞAM Arçelik'in 500 Kadın teknisyen projesine ödül

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.