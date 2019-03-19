Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 7. Katar Uluslararası Tarım Fuarı'nın açılışına katılarak, stantları gezdi.
Fuara katılan Türk firmalarının stantlarını gezerek bilgi alan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, basına yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Katar'da bulunmaktan dolayı son derece memnuniyet duyuyorum. Son derece iyi hazırlanmış bir fuar. Katar gıda güvenliği ve gıda güvenilirliği konusunda son bir kaç yılda başına gelen bu musibetten dolayı da çok hızlı yol almış bir ülke. Ben özellikle Katar'ı bu konuda tebrik etmek istiyorum." dedi.
Tüm tarım ve hayvancılık konularını ele alan bu fuarda son derece yüksek katılımın olmasının Katar'ın potansiyelini gösterdiğini belirten Bakan Pakdemirli,"Son dönemde Türk firmalarının artarak fuara katılım göstermesi memnuniyet verici. Bugün neredeyse bütün Türk firmalarıyla ve bu fuardaki önemli firmalarla görüştük. Hasat firması dahil tüm firmalarla özellikle Katar'ın önemli firmalarıyla da konuştuk." diye konuştu.
Katar Başbakanı Al Sani ile beraber kısa bir fuar ziyareti yaptıklarını ve yüksek düzeyde temas sağlayarak görüş alış verişinde bulunduklarını aktaran Pakdemirli, "İki dost ülkenin ticari ilişkilerinin ve karşılıklı yatırımlarının daha da gelişmesi maksadıyla bu fuarın çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Katar ile Türkiye arasındaki ilişkilere ilişkin Bakan Pakdemirli, "Dost ve kardeş ülke Katar'la biz her zaman ilişkileri daha ileriye taşıma konusunda ülke olarak iştahlıyız. Güzel kardeşlik ilişkilerinin, ekonomik ilişkilerin gelişmesiyle daha iyi bir ünsiyet kazanacağına ve daha da ileriye taşınacağına inanıyorum. İki ülke olarak biraz daha gayret edersek bu konuda da çok önemli gelişmelere imza atacağımıza eminim." şeklinde konuştu.
Fuara Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 51 ülkeden 450 firma katılıyor.
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