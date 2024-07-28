"Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor. Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır" açıklamasında bulundu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi düzenlemelerini içeren kanunun TBMM'de kabul edilmesinin ardından açıklamada bulundu.
Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor.
Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır.
Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz."