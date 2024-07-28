"Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak" Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor. Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır" açıklamasında bulundu

Habertürk Giriş: 28.07.2024 - 14:48 Güncelleme: 28.07.2024 - 14:48 facebook

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