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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Haziranda enflasyon beklentileri geriledi - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Haziranda enflasyon beklentileri geriledi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Haziranda enflasyon beklentileri tüm kesimlerde geriledi. Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 7 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 19 puan azaldı. Reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde de düşüş devam etti" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 12:00 Güncelleme: 25.06.2025 - 12:00
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        "Haziranda enflasyon beklentileri geriledi"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

        Şimşek'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

        Haziranda enflasyon beklentileri tüm kesimlerde geriledi.

        Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 7 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 19 puan azaldı. Reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde de düşüş devam etti.

        Hanehalkı ile piyasa beklentileri arasındaki farkın yaklaşık 6 yılın en düşük seviyesine inmesi, enflasyon ataletinin kırılması açısından önemli bir gelişmedir.

        Beklentilerdeki bu iyileşme uyguladığımız programın etkili ve kararlı adımlarla hedefine doğru ilerlediğini gösteriyor.

        Jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla petrol fiyatları geriliyor. Enflasyondaki düşüşün devam etmesiyle yurtiçi finansal koşullar reel sektör için daha destekleyici hale gelecektir.

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