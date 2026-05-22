        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Hedefimiz finansal bilinci yüksek bir toplum

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye Finansal Okuryazarlık Günü programında konuştu

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Hedefimiz finansal bilinci yüksek, tasarruf yönü güçlü ve yatırım kültürü gelişmiş bireylerden oluşan bir toplum. Özellikle manipülasyonlara karşı bilinçli ve dirençli, kısa vade yerine uzun vadeli yatırımı önceliklendiren, risk ve fırsatı doğru ayırt edebilen, sosyal medyada veya başka platformlarda tüyolar yerine bilgiyle hareket eden, temel analiz yapabilen bireylerin ve toplumun oluşması​​​​​​​." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 20:09 Güncelleme:
        "Hedefimiz finansal bilinci yüksek bir toplum"

        Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye Finansal Okuryazarlık Günü programında yaptığı konuşmada, finansal okuryazarlığın bireylerin gelirini, tasarrufunu, borçlanmasını ve yatırımını doğru yönetebilme kapasitesiyle ilişkili, riskleri anlama ve yönetmekle ilgili olduğunu söyledi.

        Finansal kararların bireylerin, ailelerin, şirketlerin ve toplumların refahının temel belirleyicilerinden olduğunu dile getiren Şimşek, bu nedenle geleneksel okuryazarlığın yanı sıra mutlaka finansal okuryazarlığın da kazanılması gereken temel beceriler arasında yer aldığını vurguladı.

        Şimşek, "Hatta günümüzde geleneksel okuryazarlık ve finansal okuryazarlığın yanı sıra dijital okuryazarlık, yapay zeka okuryazarlığı çok kritik önem taşıyor. Bazı ülkelerde bütün vatandaşlara artık yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verilmeye başlandı." diye konuştu.

        "FİNANSAL OKURYAZARLIK PLATFORMU'NDA 45 MİLYONU AŞAN ZİYARETÇİYE ULAŞTIK"

        Bakan Şimşek, finansal sistemin artık hiçbir dönem olmadığı kadar hızlı, karmaşık ve dijitalleşmiş durumda olduğunu ifade ederek, vatandaşların artık son derece karmaşık bir finansal ekosistemde karar vermek zorunda kaldığını, bu nedenle finansal okuryazarlığın geliştirilmesi için tam 2 yıl önce bugün Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bünyesinde Finansal Okuryazarlık Platformu'nu hayata geçirdiklerini anlattı.

        Şimşek, "Bugün itibarıyla bu platformumuzda 1 milyondan fazla aktif kullanıcıya, 45 milyonu aşan ziyaretçiye ulaştık. Çalışmalarımızı sadece dijital platformlarda eğitimle sınırlı bırakmıyoruz. Toplumun farklı kesimlerine, farklı platformlarda özel eğitim programlarıyla ulaşmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de salonda olduğunu anımsatan Şimşek, "Kendilerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 24 Mart'ta Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde ilk ders zili finansal okuryazarlık için çaldı. Yani yaklaşık 18 milyon öğrencimiz aynı anda yaş gruplarına özel hazırlanan içeriklerle finansal okuryazarlık eğitimi aldı." dedi.

        "FİNANSAL BİLİNÇ NE KADAR ERKEN YAŞTA OLURSA TASARRUF KÜLTÜRÜ DE O KADAR GÜÇLÜ OLUYOR"

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bu adımın kendileri için önemli olduğunu belirtip, devamının gelmesi temennisinde bulunarak şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Finansal bilinç ne kadar erken yaşta olursa tasarruf kültürü de o kadar güçlü oluyor, risklere karşı direnç bir o kadar fazla oluyor. Hedefimiz finansal bilinci yüksek, tasarruf yönü güçlü ve yatırım kültürü gelişmiş bireylerden oluşan bir toplum. Burada özellikle manipülasyonlara karşı bilinçli ve dirençli, kısa vade yerine uzun vadeli yatırımı önceliklendiren, risk ve fırsatı doğru ayırt edebilen, sosyal medyada veya başka platformlarda tüyolar yerine bilgiyle hareket eden, temel analiz yapabilen bireylerin ve toplumun oluşması."

        Şimşek, güçlü ekonomilerin sadece üretimle değil, bilinçli tasarrufla, sağlıklı yatırım kültürüyle ve derin sermaye piyasalarıyla inşa edileceğini kaydederek "Finansal bilinci yüksek toplumlarda kaynaklar daha üretken ve verimli alanlara aktarılır ve makroekonomik istikrar da bu çerçevede daha da pekişir." dedi.

        Bakan Şimşek, programa katılması ve finansal okuryazarlığa verdiği destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

        "FİNANSAL OKURYAZARLIK FİNANSAL İSTİKRARIN KALICI ŞEKİLDE SAĞLANMASINDA ETKİN ROL ÜSTLENMEKTEDİR"

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü de finansal okuryazarlığın önemine işaret ederek "Finansal okuryazarlık, finansal kapsayıcılığın yaygınlaştırılması, sermaye piyasalarımızın derinleştirilmesi, reel sektörümüzün sermayeye erişiminin kolaylaştırılması ve finansal istikrarın kalıcı şekilde sağlanması ile ülkemiz tasarruf oranlarının artırılmasında, etkin bir rol üstlenmektedir." diye konuştu.

        Bir yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan genelgeyle 22 Mayıs'ın "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak ilan edilmesinin bu alana verilen stratejik önemin en güçlü göstergesi olduğunu vurgulayan Sütcü, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben) Bu değerli liderliğiniz ve güçlü desteğiniz için sizlere müteşekkiriz. Türkiye Yüzyılı vizyonunda her alanda olduğu gibi finansal piyasalarda da ortaya koyduğunuz büyük hedefleri rehber edinmekteyiz." ifadelerini kullandı.

        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        Kupa finalinde 11'ler belli oldu!
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        "Bu ne hal? Donacaksın"
