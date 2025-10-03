Habertürk
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon verilerine yönelik yaptığı değerlendirmede "Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız" ifadelerini kullandı

        Giriş: 03.10.2025 - 11:42 Güncelleme: 03.10.2025 - 11:42
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Bakan Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada "Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu" dedi.

        Bakan Şimşek açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

        "Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı. Okulların başladığı eylül ayında eğitim grubu ve ilgili diğer kalemler aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulundu. Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız."

