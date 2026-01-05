Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.639,05 %1,22
        DOLAR 43,0440 %0,03
        EURO 50,3283 %-0,28
        GRAM ALTIN 6.139,77 %2,47
        FAİZ 36,61 %-0,35
        GÜMÜŞ GRAM 105,67 %5,26
        BITCOIN 92.758,00 %1,67
        GBP/TRY 57,9040 %-0,09
        EUR/USD 1,1686 %-0,28
        BRENT 60,80 %0,08
        ÇEYREK ALTIN 10.038,53 %2,47
        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi - Para Haberleri

        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2025 yıl sonu enflasyonu bir önceki yıla göre 13,5 puan azalarak yüzde 30,9 gerçekleşti ve dezenflasyon genele yayıldı." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 13:21 Güncelleme: 05.01.2026 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yıl sonu enflasyonunun, bir önceki seneye göre 13,5 puan azalarak yüzde 30,9 olduğunu ve dezenflasyonun genele yayıldığını bildirdi.

        Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2025 dönemi enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

        Enflasyondaki gelişmelere dikkati çeken Şimşek, "2025 yıl sonu enflasyonu, bir önceki yıla göre 13,5 puan azalarak yüzde 30,9 gerçekleşti ve dezenflasyon genele yayıldı." ifadesini kullandı.

        Şimşek, yıllık enflasyonun, temel mallarda yüzde 17,7, zirai don ve kuraklık nedeniyle tarımsal üretimdeki daralmaya rağmen gıdada yüzde 28,3 olduğunu belirtti.

        Kira ve eğitim başta olmak üzere tüm ana hizmet gruplarındaki gerilemeyle birlikte yıllık hizmetler enflasyonunun 21,7 puan düşerek yüzde 44 olduğuna işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

        "2026 yılında destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları, sıkı para politikası, güçlenen mali disiplin, enflasyon hedefleriyle uyumlu yönetilen-yönlendirilen fiyat artışları, beklentilerdeki iyileşme ve arz yönlü politikalar, dezenflasyona katkı sağlayacak. Nihai hedefimiz olan fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Metrelerce yüksekten dereye uçan otomobilden kendini atarak kurtardı

        Metrelerce yüksekten dereye uçan otomobilden kendini atarak kurtardı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Tok olduğunuz hâlde yemek istiyorsanız dikkat!
        Tok olduğunuz hâlde yemek istiyorsanız dikkat!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar