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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: TL için belirli bir seviyeyi hedeflemiyoruz

        Bakan Şimşek: TL için belirli bir seviyeyi hedeflemiyoruz

        Hazine ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek, Nomura Investment Forum Asia 2026 kapsamında yatırımcılara hitap ederek "Türkiye'nin Finansal İstikrara Giden Yeni Rotası" başlıklı oturumda ekonomi programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek büyük şokların yaşandığı bir yılda dahi enflasyonun düşmeye devam etmesinin ve yılı yüzde 20'li seviyelerin ortasında tamamlamasının beklendiğini ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 09:43 Güncelleme:
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        "TL için belirli bir seviyeyi hedeflemiyoruz"

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Nomura Investment Forum Asia 2026 kapsamında yatırımcılara hitap etti. Bakan Şimşek dünyanın ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın şoklara açık olduğunu belirterek, bu tür gelişmelerin programın uygulanma hızını etkileyebileceğini ancak yönünü değiştirmesinin beklenmediğini söyledi.

        Bloomberg HT'de yer alan habere göre enflasyon konusunda dezenflasyon programına bağlılıklarının güçlü olduğunu vurgulayan Şimşek, büyük şokların yaşandığı bir yılda dahi enflasyonun düşmeye devam etmesinin ve yılı yüzde 20'li seviyelerin ortasında tamamlamasının beklendiğini ifade etti.

        Mali performansa ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin son 23 yılda ortalama bütçe açığının GSYH'nin yüzde 2,6'sı seviyesinde gerçekleştiğini belirten Şimşek, bütçe açığının 2023'teki yüzde 5,1 seviyesinden 2025'te yüzde 2,9'a indirildiğini söyledi. Harcama kontrolü, kayıt dışılıkla mücadele, vergi uyumunun artırılması ve tahsilat süreçlerindeki iyileşmelerin bu sonucu desteklediğini kaydeden Şimşek, yüksek petrol fiyatlarının etkisini azaltmak için mali alan kullanılsa da 2026 hedeflerine ulaşılmasının ve orta vadede bütçe açığının yüzde 3'ün altında tutulmasının öngörüldüğünü belirtti.

        "TL'ye olan güven arttı"

        Türk Lirası'na ilişkin olarak belirli bir kur seviyesini hedeflemediklerini söyleyen Şimşek, programa başlandığından bu yana TL'ye olan güvenin belirgin şekilde arttığını ifade etti. Bu gelişmede sıkı para politikası, makroihtiyati önlemler ve geçmiş dönemlere göre daha güçlü döviz rezervlerinin etkili olduğunu vurguladı.

        Cari denge konusunda ise yüksek enerji fiyatlarının açığı artırabileceğini ancak etkinin yönetilebilir düzeyde kalacağını belirten Şimşek, iç talepteki yavaşlama ve ihracattaki dayanıklılığın savaşın olumsuz etkilerini sınırlayacağını söyledi. Tedarik zincirlerindeki yeniden yapılanma, euro/dolar paritesi ve katma değeri yüksek üretimin ihracatı desteklediğini ifade eden Şimşek, cari açığın GSYH'nin yaklaşık yüzde 3'ü seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini, bunun da uzun dönem ortalamasının altında olduğunu kaydetti.

        "Kapsamlı teşvik çerçevesi oluşturduk"

        Şimşek ayrıca doğrudan yabancı yatırımları, nitelikli iş gücünü ve sermayeyi çekmek amacıyla kapsamlı bir teşvik çerçevesi oluşturduklarını açıkladı. Buna göre üretici şirketler için kurumlar vergisinin yüzde 12,5'e indirileceğini, yazılım, video oyunları, sağlık turizmi, eğitim, mühendislik ve tasarım gibi hizmet ihracatlarında tam vergi istisnası uygulanacağını ve transit ticaretten kurumlar vergisi alınmayacağını belirtti.

        Çokuluslu şirketler için yeni bir bölgesel merkez rejimi oluşturulduğunu açıklayan Şimşek, bu kapsamda 20 yıllık kurumlar vergisi muafiyeti ve belirli ücret seviyelerine kadar gelir vergisi istisnası sağlanacağını söyledi. Ayrıca yabancı kaynaklı gelirlerin vergilendirilmeyeceği, veraset vergisinin yüzde 1 olarak uygulanacağı ve yalnızca Türkiye kaynaklı gelirlerin vergilendirileceği 20 yıllık bir "non-dom" rejiminin hayata geçirileceğini ifade etti.

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