Bakan Uraloğlu: Elazığ-Harput İl Yolu'nda 15,6 km'lik güzergahı 2 km kısaltarak ulaşımı şehir dışına taşıdık

Temaslarda bulunmak amacıyla kente gelen Uraloğlu, Elazığ Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile görüştü.

Daha sonra Elazığ-Harput İl Yolu Açılış Töreni'ne katılan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler ile Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bakanlık olarak Türkiye'nin ulaşım altyapısını daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Uraloğlu, Elazığ-Harput İl Yolu gibi önemli projelerle şehirlerin ulaşım altyapısını güçlendirip, yeniden inşa ettiklerini kaydetti.

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Elazığ'ın binlerce yıldır Anadolu'nun kalbinde, onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürlerin harmanlandığı eşsiz bir coğrafyada yer aldığını belirten Uraloğlu, Harput Mahallesi'nin Anadolu'nun kadim kültürünü bugüne taşıyan, geçmişle geleceği buluşturan bir köprü olduğunu dile getirdi.

Milli ve manevi değerlere her daim sahip çıkan Elazığ'ın AK Parti hükümetleri nezdinde de çok ayrı bir yeri olduğunu belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Hamdolsun son 23 yıldır ülkemiz, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayali de düşü de gerçeğe dönüştürdü. Elazığ'ın tarım, turizm, sanayi ve ticari faaliyetlerini geliştirmek için nice projeler gerçekleştirdik. Bakanlık olarak Elazığ'ın ulaşım ağını ilmek ilmek ördük. Elazığ'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için AK Parti hükümetlerimiz döneminde 52 milyar 871 milyon liralık yatırımı hayata geçirdik. 2002 yılında sadece 33 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 365 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol hiç yoktu, 204 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ile Elazığlılara yollarda güven ve konforla seyahat etme imkanı tanıdık."

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Elazığ-Malatya ve Elazığ-Bingöl yollarını bölünmüş yol standartlarında tamamlayarak bu şehirlerin geleceklerini birleştirdiklerini anlatan Uraloğlu, yeniden inşa ettikleri Kömürhan Köprüsü'nün devamında bağlantı tünelleriyle Elazığ üzerinden Doğu Anadolu'yu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle adeta birleştirdiklerini ifade etti.

Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Fırat Nehri'mizin üzerindeki gerdanlık olarak bulunan Kömürhan Köprümüz, Uluslararası Yol Federasyonu IRF tarafından da; geçtiğimiz yıl gergin eğik askılı ve ters-y tipi özelliği ile yapım metodolojisi kategorisinde dünyanın en iyi köprüsü seçildi. Gerçekten mühendislik eseri. Üstelik bu köprümüzde Eyfel Kulesi'nin yapımında kullanılan çelik kadar çelik kullandık. Dile kolay tam 7 bin ton çelik kullandık köprümüzün yapımında. Tamamen Türk mühendisleri ve işçilerinin alın teriyle inşa edilen Kömürhan Köprümüz hepimizin gurur kaynağı oldu. Elazığ Güney Çevre Yolu'nu hizmete açarak şehrimizin Bingöl, Diyarbakır, Muş, Malatya İllerinin bağlantısını sağlayıp, şehirlerarası trafikte konforlu, güvenli ve transit bir akış sağladık. Elazığ-Keban, Elazığ-Maden, Elazığ-Bingöl ayrımı-Tunceli, Baskil Geçişi, havalimanı yolu gibi önemli kara yolu projelerini da tamamladık. Murat Nehri üzerinde bulunan tarihi Palu Köprüsü'nü onararak hem tarihimize sahip çıktık hem de bu yolları kullanan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağladık. Şu anda Elazığ-Malatya-Darende yolu Kavşak İşleri ve Dicle 2 ve Hazar köprüleri ile Maden İstasyon Köprüsü gibi 9 ayrı karayolu projemizde çalışmalarımıza devam ediyoruz." REKLAM "2 gidiş 2 geliş toplam 4 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol inşa ettik" Uraloğlu, Harput'un, tarihi ve sosyal dokusuyla yüksek turizm potansiyeline sahip olduğunu, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ziyaretleriyle yoğun bir trafik akışının yaşandığını söyledi. Bakan Uraloğlu, şunları aktardı: "Bu kapsamda, Elazığ-Harput İl Yolu ile daha önce şehir imarı içerisinde sıkışan yol üzerinden 15,6 kilometre kat ederek sağlanan ulaşımı şehrin dışına çıkararak 2 kilometre kısalttık. 13,6 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş toplam 4 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol inşa ettik. Toplam uzunluğu 204 metre olan 2. OSB, Nurallı ve Pertek köprülü kavşaklarını da bu iş kapsamında inşa ettik. Böylece altyapı ve yapım çalışmaları devam eden Elazığ 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşım sağlamakla birlikte Elazığ'ın nüfusunun yüzde 70'inin yaşadığı Çaydaçıra, Abdullahpaşa, Ataşehir, Bahçelievler, Yeşilkent, TOKİ Konutları, Sürsürü ve Üniversite mahalleleri ile Malatya, Keban ve Pertek gibi merkezlerden gelen trafiğe de hizmet verecek bir yol inşa ettik. Hizmete sunduğumuz bu 13,6 kilometre yolumuz sayesinde eski mevcut yolda 30 dakika süren seyahat süresini sadece 8 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 60 milyon lira, akaryakıttan ise 5 milyon lira olmak üzere yıllık 65 milyon lira tasarruf gerçekleştirmiş olacağız. Yolumuz, harcadığımız paranın çok kısa bir zamanda geri dönmesini sağlamış olacak. Ayrıca çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 315 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağladık. Yol kesintisiz bir lojistik akışıyla başta narenciye gibi tarım ürünleri olmak üzere ihracat faaliyetlerini gerçekleştirerek bölgedeki ekonomik hacmin büyümesine katkı sağlayacaktır. Yolumuz hayırlı uğurlu olsun."