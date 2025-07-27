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        Haberler Gündem Politika Bakan Uraloğlu'ndan İnce'ye sert cevap | Son dakika haberleri

        Bakan Uraloğlu'ndan İnce'ye sert cevap

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki yangın devam ederken yürüyüş yaptığına dair iddialara tepki gösterdi. "Yangının çıkış saatinden itibaren gerekli koordinasyon ve bilgi paylaşımı için harekete geçtiklerini" söyledi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 27.07.2025 - 16:54 Güncelleme: 27.07.2025 - 16:54
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        Bakan Uraloğlu'ndan İnce'ye sert cevap
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        Bakan Uraloğlu, Memleket Partisi eski Genel Başkanı Muharrem İnce’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, yangının çıkış anından itibaren dakika dakika yapılanları aktararak cevap verdi.

        İnce’nin kendisinin sabah yürüyüşüne işaret ederek yayınladığı mesaja “Beyefendi... Paylaştığın yürüyüş, yangından 10 saat önce gençlerle yaptığım bir spor etkinliğidir. Yangından sonra yaptıklarımızı görmek istersen aşağıya bakabilirsin!” şeklinde tepki gösterdi.

        Sosyal medya hesabında yayınladığı mesajında Uraloğlu, “Yangının çıkış saati olan 17.41’den sonra gerekli koordinasyonu oluşturduklarını ve Bursa Valiliği ile bilgi paylaşımının ardından hızla olay yerinde incelemeye başladıklarını” belirtti.

        Bakan Uraloğlu mesajının devamında konuyla ilgili çalışmalarını, basın toplantısını ve tekrar yangın alanında yaptıkları incelemeleri saat ve dakika belirterek paylaştı.

        Uraloğlu mesajının sonunda Muharrem İnce’ye “Bir de konuyu özetleyen ayetle sana güle güle diyeyim” diyerek A’raf Suresi’nin 179’uncu ayetini paylaştı: “Andolsun biz, cinlerden ve insanlardan bir çoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar; gözleri vardır ama onlarla göremezler, kulakları vardır ama onlarla duyamazlar.”

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