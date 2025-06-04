Bakan Uraloğlu, Trabzon'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Uraloğlu, Ulaşım Yönetim Kriz Merkezi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Uraloğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, şehirde dün sabah saatlerinde yaklaşık 2 saat süren yoğun bir yağış yaşandığını hatırlattı.

Metrekareye 63 kilogram yağış düştüğünü ifade eden Uraloğlu, "Bu ortalamanın bazı bölgelerde biraz daha üzerinde olduğunu da özellikle belirtmek isterim. Tabii bu kadar yoğun bir yağmur olması onun Doğu Karadeniz'in de apik arazi olması sebebiyle ani akışa geçmesi, bazı kesitlerin o suyu taşıyamaması gibi sebeplerle Ortahisar ve Akçaabat merkez olmak üzere 28 mahallemizde bazı etkileri oldu." diye konuştu.

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Uraloğlu, sel hasarlarının Beşirli, Moloz ve Çömlekçi Mahallelerinde etkili olduğuna değinerek, "Yine Sera Gölü'nün üst kısımları ve Akçaabat'ın bazı bölümlerinde nispeten olmak üzere bazı hasarlar söz konusu oldu." diye konuştu.

"11 KİLOMETRELİK BİR ALAN TARANDI, TEKRAR TARANIYOR"

Akçaabat ilçesinde dünkü yağışın ardından kaybolan Hüseyin Aydın'ın bulunması için başlatılan çalışmaların devam ettiğini aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda kendisini arama çalışmaları devam ediyor. 288 personel ve 14 dron ile bu çalışmalar devam ediyor. Sera Gölü'nde dalgıçlar da dahil olmak üzere yaklaşık 11 kilometrelik bir alan tarandı, tekrar taranıyor. İnşallah en yakın zamanda kendisine sağ salim ulaşırız. Bu ümidimizi halen muhafaza ediyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor." Yağışın ardından 1818 personelin temizleme çalışmalarında yer aldığı bilgisini paylaşan Uraloğlu, "An itibarıyla da aşağı yukarı temizleme çalışmalarının bittiğini söyleyebiliriz. Halen bir gayret ve uğraş var. Özellikle bazı kesimlerde bodrum katlarındaki suyun tahliye noktasında çalışmaların olduğunu söylemek isterim. Bu da inşallah saatler içerisinde bitirilmiş olacak." ifadelerini kullandı. REKLAM Bakan Uraloğlu, şu ana kadar yağışlarla ilgili 112'ye 670 çağrının geldiğini ve hepsiyle ilgilenildiğini vurguladı. Çağrılara yönelik yerinde tespitlerin de yapıldığına dikkati çeken Uraloğlu, "Vatandaşımıza bu anlamda gerekli ulaşım sağlanmıştır. Yaptığımız ilk tespitlere göre de bu çağrıların bir kısmı bir bildirim yapmaydı, bir kısmı belli yardımlarda bulunma üzerineydi. Şu anda yapmış olduğumuz tespitlere göre 117 tane işyerimizde hasar tespiti yapıldı. 20 tane aracın ve 10 konutun da hasar tespiti yapıldı." dedi.

Bazı otoparkların su altında olması nedeniyle araçlara yönelik tam bir tespitin henüz yapılamadığına işaret eden Uraloğlu, "Onun için hani bu rakamlar şimdilik olan rakamlardır. Dolayısıyla bunlar ilerleyen saatlerde de daha netleşmiş olacak." şeklinde konuştu. Uraloğlu, Gündoğdu ve Doğançay mahallelerinde yapılan incelemelerde bir binanın ağır hasarlı olduğu tespiti yapıldığını bildirdi. Karadeniz'de daha önce de benzer olayların yaşandığını ifade eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: REKLAM "Burası sel riskinin, afet riskinin, taşkın riskinin hatta deniz tahribatı riskinin olduğu bölgelerin başında. Nasıl bir deprem hepimiz için riskse bunlar da bizim için risktir. Onun için gerekli ihbarlar yapıldığı zaman tabii öncelikle kurumlarımızın alması gereken tedbirleri alması lazım ki bu noktada arkadaşlarımız her türlü hazırlıklarını yaptılar ama diğer taraftan da vatandaşımızın gerçekten bireysel olarak alması gereken önlemler noktasında daha ihtiyatlı davranması, risk almaması noktasında bizim talebimiz var. Bu kaybolan abimiz de bu anlamda oradaki bir zarar görmemesi, bir ufak yapının zarar görmemesi, belki bahçesinin, belki yolunun zarar görmemesi için bir gayret içerisindeydi iyi niyetli ama hani maalesef böyle bir olayla karşılaşmış olduk."

Uraloğlu, selin ardından temizlik ve trafik konularında gerekenlerin yapıldığına işaret ederek, "Burada şunu da biz bir taraftan takip edeceğiz. Benzer olayların olmaması için biz geçmişte çok iş yaptık ve onların ne kadar işe yaradığını sahada da tespit ettik. Aynı şekilde buralarda da yeni duruma göre gerekli tespitleri yapacağız." dedi. İklim değişikliğinin de söz konusu olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Artık akışa geçen su miktarları, debileri bu anlamda değişti. DSİ'nin bildirdiği debiler gerçekten 10 yıllık, 100 yıllık, 500 yıllık, 1000 yıllık bunlar değişmiş durumda. Buna göre biz de güncellemeleri yapıyoruz. Elbette bir selin olmasını da beklemiyoruz. Birçok yaptığımız iş var. Buralarda da yapacağız." ifadelerini kullandı. "BAYRAM ÖNCESİ BİR CAN SUYU MERTEBESİNDE MADDİ DESTEKTE BULUNACAĞIZ" Uraloğlu, vatandaşların yaşadıkları hasar dolayısıyla maddi destekte bulunacaklarını belirterek, şunları kaydetti: REKLAM "Vatandaşlarımızın belli hasarları oldu. Biz gerek İçişleri Bakanlığımız, gerek Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığımız, gerekse Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarımız, sayın bakanlarımızla da görüştük. Biz ilk etapta vatandaşın hasarının ne olduğuna bakmaksızın sabaha kadar bir çalışma yürüteceğiz ve onlara bayram öncesi bir can suyu mertebesinde maddi destekte bulunacağız. Vatandaşlarımız bu anlamda müsterih olsunlar. Detaylı tespitlerimiz yapıldıktan sonra da fazlaya ilişkin tespitler noktasında yine gereken işlerimiz AFAD başkanlığımız koordinasyonunda bu işlerde yürütülmüş olacak."

Bakanlıkların ve ilgili kurumların gerekli koordinasyonu sağlayarak çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Uraloğlu, "Bütün kurumlar burada gerekli koordinasyonu sağlayarak il bazında sayın valimizin koordinasyonunda gerekli tespitleri yapıyoruz ve vatandaşlarımızı biz hiçbir zaman mağdur etmedik. Bundan sonra da mağdur etmeyeceğiz. Beraberce bunların izlerini kısa zamanda çoğunu ortadan kaldırdık. Vatandaşımızın bireysel maddi kayıplarını da biz mümkün olduğu kadar ortadan kaldırarak inşallah bu süreci kapatmış olacağız." diye konuştu. Uraloğlu, bu tür afetlerin tekrar yaşanmaması temennisinde bulunarak, sözlerini şöyle tamamladı: "İnşallah kaybolan abimizi de sağ salim bulursak daha mutlu olacağız. Ben bu vesileyle bütün hemşerilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Allah-u Teala nice bayramlar nasip etsin. Şu bilgiyi de ilave edeyim. Meteoroloji bölge müdürümüzden aldığımız bilgide yakın zamanda bayram süresince etkili bir yağış beklemiyoruz. Dolayısıyla bir herhangi risk söz konusu değil. Olacak olursa da sizleri bilgilendiririz." Bakan Uraloğlu, daha sonra selden etkilenen Beşirli Mahallesi ile yağışın ardından kaybolan Hüseyin Aydın'ın bulunması için başlatılan çalışmaların sürdüğü Sera Gölü'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.