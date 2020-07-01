Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Twitter hesabından yaptığı açıklamada, haziran ayı İmalat PMI verisini değerlendirdi. Bakan Vrank, "Yeni normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor" dedi.
İşte Bkana Vrank'ın o açıklaması;
"Üretiminin öncü göstergesi İmalat PMI endeksi haziranda 53.9'a yükseldi. Şubat 2018'den beri en yüksek değer. Böylece, haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık. Yeni normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor"
— Mustafa Varank (@varank) July 1, 2020
YORUMLAR