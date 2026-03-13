Bakanı Yumaklı: Gübre stoklarımızda problem yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli programlara katılmak üzere öğle saatlerinde Gümüşhane’ye geldi. Bakan Yumaklı, ilk olarak Gümüşhane Valiliği'ni ziyaret edip, Vali Cevdet Atay’dan bilgi aldı. Bakan Yumaklı, daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne geçerek personel ile bir araya geldi.

Ziyaretlerini AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile sürdüren Bakan Yumaklı, burada partililerle buluştu. Daha sonra Gümüşhane Belediyesi'ne giden Yumaklı, Belediye Başkanı ile görüştükten sonra bir otelde düzenlenen sektör temsilcileri toplantısına katıldı.

Burada konuşan Bakan Yumaklı, “ Elbette ki tarım ve orman sektörünü, tarım, orman ve su olarak ifade ettiğimiz bu sektörü çok yakında yeni normal dediğimiz unsurlar etkilemeye başladı. Önce pandemiydi, daha sonra işte hala 5 yıldır devam eden bir Rusya-Ukrayna savaşı vardı, Suriye'deki iç savaş devam ediyordu. Daha sonrasında herkesin hakikaten bu kadar da olur mu dediği Venezuela'daki hadiseler oldu ve en sonunda bugün İran ve Amerika-İsrail savaşına şahit oluyoruz. Biz elbette devlet olarak, hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde elbette bütün riskli alanları öncesinden değerlendirerek herhangi bir riskin çıkma ihtimalinde ne yapacağımız konusu da bu değerlendirmelerin sonucunda belirlenmiş olarak her bir riskin çıkma ihtimalinin değerlendirilmesinden sonra yol haritalarımızı belirlemiş durumdaydık. Özellikle İran ve Amerika-İsrail savaşından sonra bütün Türkiye'de acaba yeteri kadar bir gübre ya da gübre hammaddesi var mı, olacak mı, bir sıkıntı yaşayacak mıyız? konusu konuşuldu. Ben gübre ve gübre hammaddeleri tedarikimizi zaten yapmıştık, bunu tekraren ifade etmek istiyorum. Hatta Cumhurbaşkanımız da kabine toplantısı sonrasında bunu tekraren ifade etmiş oldu. Gübre stoklarımızda herhangi bir problem yok. Bu kapsamda ancak arzı artırma yönünde bazı tedbirler de aldık, bunlar zaten bizim planladığımız hususlardı. Alternatif ülkelerden gübre tedarikinin gerçekleştirilmesi için Ticaret Bakanlığımızla birlikte karar alarak Ticaret Bakanlığımızın bu ulamayı gerçekleştirmesiyle birlikte bazı ülkelere uygulamış olduğumuz gümrük vergisini sıfırladık. Yine ihracat kapasitesine sahip olduğumuz bazı gübre çeşitleri vardı. Bunları da yine tabii ki bu sektörle konuşarak gübrelerin ihracatını durdurduk. Bu ürünlerin yurt içerisinde daha fazla kullanım imkanını böylelikle sağlamış olduk" ifadelerini kullandı.

REKLAM

‘AMONYUM NİTRAT GÜBRESİNİN TARIMDA KULLANIMINA GEÇİCİ İZİN VERDİK’

Gübre tedariki konusundaki diğer adımları da anlatan Yumaklı, şunları söyledi:

"Yine antrepolarda bulunan üre gübresinin Türkiye üzerinden transit ticaretini ve yeniden ihracı konusunu da bu vesileyle durdurmuş olduk. Son olarak dün aldığımız başka bir tedbirle 10 yıldır kullanımı yasak olan amonyum nitrat gübresini de tarımda kullanımına geçici olarak izin verdik. Bütün bu uygulamaların tamamı çiftçi kayıt sistemi ve gübre takip sistemi üzerinden takip edilmiş olacak. Amonyum nitratla ilgili söylüyorum, 30 Mayıs'a kadar takip edeceğiz. Ben tekraren ifade etmek isterim ki ülkemizin etrafındaki bu ateş çemberinden bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde en az etkilenecek şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Tarımsal üretim açısından ve gıda arz güvenliği açısından hiçbir problemimiz yoktur, altını çizerek ifade etmek istiyorum."

‘MART VE NİSAN AYLARINDA 81 MİLYAR LİRAYI AKTARMIŞ OLACAĞIZ’

Çiftçilere yönelik tarımsal destek ödemelerine ilişikin bilgiler veren Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

REKLAM

"Bugün itibariyle söylüyorum, geçtiğimiz hafta da ödemiştik, bugün itibariyle 9 milyar lirası temel destek olmak üzere farklı kalemlerle birlikte 10,7 milyar lirayı çiftçilerimizin, üreticilerimizin hesaplarına bugün itibariyle aktarıyoruz. İnşallah mart ve nisan aylarında toplam 81 milyar lirayı üreticilerimizin hesaplarına aktarmış olacağız. Hayvansal üretimde de aynı zamanda üretim için verilmiş olan destekleri artırdık. Yine buzağıda yüzde 40, malakta yüzde 180, kuzu-oğlakta yüzde 50, çoban desteğinde yüzde 125 gibi oranlarda artışlar gerçekleştirdik. Biz hayvancılık yol haritamızın ve yeni üretim planlaması metodolojimizin olumlu sonuçlarını da almaya başladık. 2023 yılının aralık ayından bu yana TÜİK verilerine göre büyükbaş hayvan varlığımız 6.8, küçükbaş hayvan varlığımız ise 10.5 oranında arttı. Yani dolayısıyla bu uygulanan hep birlikte birbiriyle entegre sistemler hamdolsun bize bu sonuçları getirmiş oldu. Geçtiğimiz yıl malumunuz zirai don ve kuraklıkla birlikte bitkisel üretimde düşüş yaşadık ama hamdolsun bu sene hem yağışların iyi gitmesi hem de hakikaten tam da zamanında yağıyor olması, kar yağışının olması gibi hususlar bu seneki bitkisel üretim miktarlarının geçen seneden çok daha fazla olacağını gösteriyor. Dolayısıyla Allah nasip ederse hiçbir aksilik çıkmamasını diliyoruz elbette bu sene geçen senenin kaybını inşallah telafi etmiş olacağız."

‘HAYVANLARA EZİYET GÖRÜNTÜLERİ İÇİN BÜTÜN TÜRKİYE'DE TARAMA BAŞLATTIK’

Sanal medyada yer alan hayvana şiddet olaylarına sert tepki gösteren Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son günlerde özellikle sosyal medyada bazı illerimizden gelen ve hayvanlara adeta eziyet görüntüleri, hiç kimsenin kabul edemeyeceği görüntülerle önümüze düşen birtakım haberler oldu. Değerli kardeşlerim bizim böyle bir şeye müsaade etmemiz, tasvip etmemiz mümkün değil. Bunun hiçbir gerekçesi de olamaz. Bunlarla ilgili tespitlerimizde biz en ağır cezai müeyyideleri uyguluyoruz. Onlarla alakalı da yeniden olup olmamasıyla ilgili takiplerimizi de çok yakından sürdüreceğiz ve bir de tarama başlattık bütün Türkiye'de. Bunlar münferit olaylar da olsa vicdan sahibi olan herkesin, özellikle de mübarek ramazan ayının içerisinde, başka zamanlarda da problem elbette ama böyle görüntülerin hoş görülmesi mümkün değil. Tekraren buradan bütün üreticilerimize, bunlara tevessül edenlere hiçbir şekilde müsamaha göstermemelerini ve tespit edilmesi durumunda bakanlığımıza bunları iletmelerini özellikle istirham ediyorum. Denetimleri yoğunlaştırdık."

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.