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        Haberler Gündem Bakanlardan İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası "geçmiş olsun" mesajları

        Bakanlardan İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası "geçmiş olsun" mesajları

        İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan ulaşımdaki son duruma ilişkin bilgi alırken bakanlar da "geçmiş olsun" mesajları yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 18:21 Güncelleme: 23.04.2025 - 18:34
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        Bakanlardan geçmiş olsun mesajları
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Silivri ilçesi merkezli 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Bakan Uraloğlu'nu arayarak bilgi aldı. Uraloğlu da kara yolları, havalimanları, tren ve metrolarda herhangi bir hasara veya olumsuz duruma rastlanmadığını belirterek, "Ekiplerimiz sahada genel tarama ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

        GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Silivri’de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

        SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Rabb'im ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." değerlendirmesinde bulundu.

        TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

        TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat da depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini belirterek, "Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." temennisinde bulundu.

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        #marmara depremi
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