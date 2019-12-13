Bakanlık'tan, çalınan kredi kartları ile ilgili açıklama! Haberler

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Türkiye’deki kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren siber hırsızlık ile ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan da açıklama geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı.

Sayan, paylaştığı tweet’te “Vatandaşlarımızın kredi kartı bilgilerinin güvenliğine dair iddiaları hassas bir şekilde inceliyoruz. Bu iddialar bir kez daha gösterdi ki; sanal dünyada her türlü kişisel verimizi ya da kredi kartı bilgilerimizi paylaşırken çok dikkatli olmalıyız” ifadelerini kullandı.

KREDİ KARTIM ÇALINDI MI?

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Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter hesabından yaptığı uyarıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanan “İnternette Alışveriş Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz?” başlıklı infografiği de paylaştı.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Türkiye'deki kullanıcılara ait 463 binden fazla banka ve kredi kartının bilgilerinin çalınmasıyla ilgili olarak Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD),Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) de ardı ardına duyurular yapmıştı.