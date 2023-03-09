Bakanlıktan 35.1 milyon TL '6+6' cezası

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HABERTURK.COM

İkinci el araç satışına yönelik Ağustos ayında yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, Ocak ayında yapılan denetimler sonucu yaklaşık 16 milyon TL'lik idari para cezası uygulayan Ticaret Bakanlığı, Mart ayının ilk haftası yapılan denetimlerde ise 47 işletmeye 19 milyon 205 bin 400 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Ocak ayında yapılan denetimlerde 36 işletmeye toplam 15 milyon 905 bin 127 TL ceza kesildiğini hatırlatan Bakanlık, böylece 6 ay 6 bin kilometre kısıtlaması kapsamında uygulanan idari para cezası toplamının 35 milyon 110 bin 527 TL'ye ulaştığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İşletmeler arasındaki rekabeti bozucu faaliyetleri engelleyerek piyasanın düzgün işlemesini sağlamak ve böylece tüketicilerimizin ikinci el taşıta ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Bakanlığımızca önümüzdeki günlerde de bu denetimlere devam edilecektir" mesajı paylaşıldı.

Ticaret Bakanlığı, Ağustos 2022'de, sıfır kilometre araçların satın alındıktan sonra hiç kullanılmadan daha yüksek fiyattan satılarak yaratılan fırsatçılığı önlemek için, ikinci el otomobillere ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamama kısıtlaması getirmişti.