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Bakanlıktan 636 firmaya izin belgesi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 636 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlıktan 636 firmaya izin belgesi
AA

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 636 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın, mart ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, geçen ay 636 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 5 yurt içi satış ve teslim, 5 hariçte işleme izin belgesi hazırlandı.

Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 18, resen iptal edilen belgelerin sayısı 2 oldu.

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