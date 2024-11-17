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        Haberler Gündem Güncel Bakanlıktan 81 il valiliğine kimsesizler için genelge | Son dakika haberleri

        Bakanlıktan 81 il valiliğine kimsesizler için genelge

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sokakta kalan kimsesizler için 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede, havaların soğumasının ardından sokakta kalan kimsesizlerin barınma ihtiyaçlarının, kamu misafirhaneleri ve otellerde karşılanacağı duyuruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 12:34 Güncelleme: 17.11.2024 - 12:34
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        81 il valiliğine kimsesizler için genelge
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        Türkiye genelinde havaların soğumasıyla birlikte, sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşların barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik valiliklere, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına genelge gönderildi.

        Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla gönderilen genelgeye göre, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için gerekli çalışmalar ivedilikle hayata geçirilecek.

        Bu kapsamda ilk olarak il ve ilçelerdeki evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak. Söz konusu kişilere gerekli hallerde psikososyal destek de sağlanacak.

        Bununla birlikte öncelikli olarak il ve ilçe sınırlarındaki kamu kurumu misafirhaneleri, yer bulunmaması durumunda ise belirlenen pansiyon ve oteller kimsesizlerin kışı geçirebilmeleri için tahsis edilecek. Barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra söz konusu vatandaşların temizlik sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları da giderilecek.

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        #GENELGE
        #kimsesizler
        #aile ve sosyal politikalar bakanlığı
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