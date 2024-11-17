Bakanlıktan 81 il valiliğine kimsesizler için genelge

Türkiye genelinde havaların soğumasıyla birlikte, sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşların barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik valiliklere, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına genelge gönderildi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla gönderilen genelgeye göre, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için gerekli çalışmalar ivedilikle hayata geçirilecek.