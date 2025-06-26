Bakanlıktan Esenyurt'a 8 temizlik aracı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Esenyurt Belediyesi'ne temizlik araçları gönderildi. Bakanlık tarafından hibe edilen 8 temizlik aracından ilk 4'ü, Esenyurt Belediyesi eski hizmet binası önüne getirildi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, çöp sistemini çöp olmaktan çıkararak, atık yönetim sistemi haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Belediyelerin zorlandığı alanlardan birinin atık yönetimi olduğunu belirten Aksoy, Esenyurt Belediyesi'nde kiralama ihaleleri yerine atık filosu kurarak bu sorunu aşmak istediklerini kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a desteği için teşekkür eden Aksoy, "Filonun geri kalanı için İller Bankası kredisi kullanarak, araçlarımızın tamamına yakınını sıfırlamış olduk. Böylelikle yeni nesil motor kullanan araçlarda daha az yakıt tüketimi, bununla beraber daha iyi hizmet edebilme şansı tanımış olduk. Arkadaşlarımız bir hesaplama yaptı; 12 aylık kiralama bedeline karşılık bu araçları temin ettik" dedi.

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Aksoy, yeni araçların 24 saat esasına göre çalışacağını ve ekonomik ömürlerinin en az 5 yıl ve üzeri olarak planlandığını aktardı. Temizlik araçlarında yer alan kamera sistemiyle toplanan çöplerin kayıt altına alınacağını dile getiren Aksoy, şu bilgileri verdi: