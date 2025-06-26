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        Haberler Gündem Çevre Bakanlıktan Esenyurt'a 8 temizlik aracı | Son dakika haberleri

        Bakanlıktan Esenyurt Belediyesi'ne hibe temizlik araçları

        İstanbul'un Esenyurt Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hibe edilen temizlik araçlarını teslim aldı. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, çöp sistemini çöp olmaktan çıkararak, atık yönetim sistemi haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Yeni araçların 24 saat esasına göre çalışacağını belirten Aksoy, temizlik araçlarında yer alan kamera sistemiyle toplanan çöplerin kayıt altına alınacağını ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 18:30 Güncelleme: 26.06.2025 - 18:30
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        Bakanlıktan Esenyurt'a 8 temizlik aracı
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Esenyurt Belediyesi'ne temizlik araçları gönderildi. Bakanlık tarafından hibe edilen 8 temizlik aracından ilk 4'ü, Esenyurt Belediyesi eski hizmet binası önüne getirildi.

        Burada gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, çöp sistemini çöp olmaktan çıkararak, atık yönetim sistemi haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Belediyelerin zorlandığı alanlardan birinin atık yönetimi olduğunu belirten Aksoy, Esenyurt Belediyesi'nde kiralama ihaleleri yerine atık filosu kurarak bu sorunu aşmak istediklerini kaydetti.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a desteği için teşekkür eden Aksoy, "Filonun geri kalanı için İller Bankası kredisi kullanarak, araçlarımızın tamamına yakınını sıfırlamış olduk. Böylelikle yeni nesil motor kullanan araçlarda daha az yakıt tüketimi, bununla beraber daha iyi hizmet edebilme şansı tanımış olduk. Arkadaşlarımız bir hesaplama yaptı; 12 aylık kiralama bedeline karşılık bu araçları temin ettik" dedi.

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        Aksoy, yeni araçların 24 saat esasına göre çalışacağını ve ekonomik ömürlerinin en az 5 yıl ve üzeri olarak planlandığını aktardı. Temizlik araçlarında yer alan kamera sistemiyle toplanan çöplerin kayıt altına alınacağını dile getiren Aksoy, şu bilgileri verdi:

        "Bu araçlarımızın ön, araç içi, arka kasa kameraları olacak. Bu kameralardan atığı döken, toplanan, kilo, tonaj, hepsini yapay zeka ürünleriyle takip ederek sevkiyatlarını kontrol altına alacağız. Böylelikle fazladan gösterilen hak ediş bedelleriyle atık yönetiminin en büyük kaygılarını engellerken hem de ilçenin atık kapasitesini ölçmüş, değerlendirmiş ve yönetmiş olacağız. Amacımız, artık Esenyurt'ta çöp sorununu bilimsel yöntemlerle şeffaf şekilde izleyebilmek, internet ve uygulama yöntemleriyle mobil olarak da takip edilecek sistemler yaratmak."

        Aksoy, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında geri dönüşümü artırarak araçların yükünü azaltmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

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