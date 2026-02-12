Canlı
        Bakanlıktan taciz iddialarına yanıt | Son dakika haberleri

        Bakanlıktan taciz iddialarına yanıt

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'un Görele ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuğun cinsel tacize uğramasıyla ilgili yargı sürecinin kararlılıkla takip edileceğini bildirdi

        Giriş: 12.02.2026 - 23:42 Güncelleme: 12.02.2026 - 23:42
        Bakanlıktan taciz iddialarına yanıt
        Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu olayın adli makamlara intikal ettiği ilk andan itibaren sürecin büyük bir titizlikle takip edildiği belirtildi.

        Bu çerçevede uzman ekiplerce mağdur çocuk ve ailesine yönelik uzun süreli psikososyal destek çalışmaları başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

        "Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek gerekli danışmanlık tedbirleri devreye alınmıştır. Bakanlık olarak sanığın en ağır cezayı alması için devam eden adli süreci yakından takip ederek, açılacak davaya müdahil olacağız. Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki 'sıfır tolerans' ilkemizle, yargı sürecini kararlılıkla takip edecek, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

