Bakırhan: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önerilerimizi sunacağız
DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, "terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin tartışmalara yanıt vererek sürecin devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde hız kazanmasını beklediklerini ifade etti. Bakırhan, 'Önerilerimizi sunacağız' dedi
Giriş: 23 Nisan 2026 - 18:38
TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, kamuoyunda “terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin ortaya atılan “durağanlık” iddialarını değerlendirdi. Bir gazetecinin sürecin akıbetine yönelik sorusu üzerine konuşan Bakırhan, sürecin durmadığını vurguladı.
Bakırhan, “Süreç devam ediyor. Umarım önümüzdeki günlerde tamamlanacak.” dedi. Sürece ilişkin önerilerinin hazır olduğunu belirten Bakırhan, bu önerilerin kısa süre içinde Türkiye’nin gündemine geleceğini ifade etti.
Önümüzdeki döneme işaret eden Bakırhan, sürecin hızlanmasını beklediklerini dile getirerek, gelişmelerin yakın zamanda daha görünür olacağını söyledi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ