Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bakırhan: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önerilerimizi sunacağız

        Bakırhan: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önerilerimizi sunacağız

        DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, "terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin tartışmalara yanıt vererek sürecin devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde hız kazanmasını beklediklerini ifade etti. Bakırhan, 'Önerilerimizi sunacağız' dedi

        Giriş: 23 Nisan 2026 - 18:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Önerilerimizi sunacağız'

        TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, kamuoyunda “terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin ortaya atılan “durağanlık” iddialarını değerlendirdi. Bir gazetecinin sürecin akıbetine yönelik sorusu üzerine konuşan Bakırhan, sürecin durmadığını vurguladı.

        Bakırhan, “Süreç devam ediyor. Umarım önümüzdeki günlerde tamamlanacak.” dedi. Sürece ilişkin önerilerinin hazır olduğunu belirten Bakırhan, bu önerilerin kısa süre içinde Türkiye’nin gündemine geleceğini ifade etti.

        Önümüzdeki döneme işaret eden Bakırhan, sürecin hızlanmasını beklediklerini dile getirerek, gelişmelerin yakın zamanda daha görünür olacağını söyledi.

        #Tuncer Bakırhan
        #Terörsüz Türkiye
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
