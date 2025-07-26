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        Haberler Gündem Bakırköy'de bekçi kılığında vatandaşlardan para toplayan şüpheli yakalandı

        Bakırköy'de bekçi kılığında vatandaşlardan para toplayan şüpheli yakalandı

        İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bekçi kılığına girip vatandaşlardan para toplayan şüpheli yakayı ele verdi. Bir süre takip edilen sahte bekçinin üzerinden oyuncak silah çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 19:22 Güncelleme: 26.07.2025 - 19:27
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        Sahte bekçi para toplarken yakalandı
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        Bakırköy'de bekçi kılığına giren bir şüpheli vatandaşlardan para topladı. Şüphelinin devriye atan bekçilere, 'Kolay gelsin devrem' demesi üzerine ekipler şüphelendi. Bir süre takip edilen sahte bekçi oyuncak silahı ile birlikte yakalandı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, şüpheli bütün kıyafetleri yıkandığı için abisinden izin alarak üniformayı giydiğini söyledi.

        Olay, 25 Temmuz Cuma günü gece saatlerinde Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir bekçi, devriye atan bekçilere 'Kolay gelsin devrem' diyerek uzaklaştı. Şüphelen bekçiler, tek gezen bekçiyi takibe aldı. Bir süre takip edilen sözde bekçi, şüpheli hareket sergilemesi üzerine yakalandı. Yakalanan şüphelinin, bekçi üniformasıyla ve oyuncak silahla vatandaşlardan para topladığı tespit edildi.

        BÜTÜN KIYAFETLERİ YIKANDIĞI İÇİN ABİSİNİN ÜNİFORMASINI GİYMİŞ

        Yakalanan sahte bekçinin ise verdiği cevap hayrete düşürdü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde şüphelinin, bütün kıyafetleri yıkandığı için abisinin üniformasını giymek zorunda kaldığını ve silahın da kardeşine ait oyuncak bir silah olduğunu söylediği anlar yer aldı.

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        #Bakırköy sahte bekçi
        #haberler
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