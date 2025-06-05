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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 03:42 Güncelleme: 05.06.2025 - 03:43
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        Otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
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        Balıkesir-Uşak karayolu Dedeçınar Mahallesi mevkisinde İdris Güzel idaresindeki otomobil, Ramazan Bozoğlu yönetimindeki yem yüklü kamyona arkadan çarptı.

        AA'nın haberine göre; kazada kontrolden çıkan otomobil, daha sonra refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki Düriye Güzel ile Hanife Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İdris Güzel, Nilgün Kaya ve Muhsine Gençer, ambulanslarla Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Güzel ve Tosun'un cenazeleri, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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        #Balıkesir
        #Bigadiç
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