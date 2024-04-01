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        Haberler Gündem Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Balıkesir Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti yüzde kaçla kazandı?

        Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın oldu! Balıkesir Belediyesi 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Yerel seçim, 31 Mart Pazar günü milyonlarca seçmenin katılımı ile tamamlandı. Oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından, resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında kesin olmayan sonuçlara göre Balıkesir Belediye Başkanı da netlik kazandı. İşte 2024 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları ile Balıkesir Belediye Başkanı ve ilçe ilçe belediye başkanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 10:37 Güncelleme: 01.04.2024 - 10:37
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        Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında 31 Mart Pazar günü oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Balıkesir ilinde oy kullanan seçmen, "Balıkesir Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti yüzde kaçla kazandı?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte kesin olmayan sonuçlara göre 31 Mart yerel seçim sonuçları ile Balıkesir ili ve ilçesi belediye başkanları...

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        BALIKESİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET AKIN OLDU!

        Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; Balıkesir şehrinin Belediye Başkanı yüzde 51.10 oy oranı ile CHP adayı Ahmet Akın oldu.

        Balıkesir ilinde açılan sandık sayısı yüzde 100'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Akın'ın belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.

        BALIKESİR SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

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        31 MART 2024 BALIKESİR İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        Balıkesir ilçeleri seçim sonuçları şöyle;

        Altıeylül: CHP Parti ilçe adayı Hakan Şehirli yüzde 37.81 ile kazandı.

        Ayvalık: CHP Parti ilçe adayı Mesut Ergin yüzde 58.18 ile kazandı.

        Balya: CHP Parti ilçe adayı Orhan Gaga yüzde 48.74 ile kazandı.

        Bandırma: CHP Parti ilçe adayı Dursun Mirza yüzde 50.95 ile kazandı.

        Bigadiç: Ak Parti ilçe adayı Mustafa Göksel yüzde 48.63 ile kazandı.

        Burhaniye: CHP Parti ilçe adayı Ali Kemal Deveciler yüzde 48.31 ile kazandı.

        Dursunbey: Ak Parti ilçe adayı Ramazan Bahçavan yüzde 58.86 ile kazandı.

        Edremit: CHP Parti ilçe adayı Mehmet Ertaş yüzde 51.11 ile kazandı.

        Erdek: CHP Parti ilçe adayı Burhan Karışık yüzde 62.30 ile kazandı.

        Gömeç: CHP Parti ilçe adayı Melih Bağcı yüzde 41.83 ile kazandı.

        Gönen: CHP Parti ilçe adayı İbrahim Palaz yüzde 50.67 ile kazandı.

        Havran: Ak Parti ilçe adayı Emin Ersoy yüzde 52.30 ile kazandı.

        İvrindi: İyi Parti ilçe adayı Önder Lapanta yüzde 49.32 ile kazandı.

        Karesi: CHP Parti ilçe adayı Mesut Akbıyık yüzde 47.30 ile kazandı.

        Kepsut: Ak Parti ilçe adayı İsmail Cankul yüzde 50.38 ile kazandı.

        Manyas: CHP Parti ilçe adayı Ahmet Duru yüzde 47.49 ile kazandı.

        Marmara: CHP Parti ilçe adayı Aydın Dinçer yüzde 59.04 ile kazandı.

        Savaştepe: CHP Parti ilçe adayı Ali Koyuncu yüzde 49.76 ile kazandı.

        Sındırgı: CHP Parti ilçe adayı Serkan Sak yüzde 52.57 ile kazandı.

        Susurluk: CHP Parti ilçe adayı Hakan Yıldırım Semizel yüzde 43.25 ile kazandı.

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        2019 YEREL SEÇİM İSTATİSTİĞİ

        2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.

        Balıkesir 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları:

        31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Balıkesir'da Yücel Yılmaz Belediye Başkanı seçildi.

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