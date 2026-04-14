        Balıklı Rum Hastanesi restorasyonu tamamlandı | Son dakika haberleri

        Yangında zarar gören Balıklı Rum Hastanesi aslına uygun olarak restore edildi

        İstanbul Valiliği, 4 Ağustos 2022'de meydana gelen yangın sonucu ağır hasar alan Balıklı Rum Hastanesi'nin, "Yadigar" projesi kapsamında aslına uygun yapılan restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 15:06 Güncelleme:
        İstanbul Valiliği'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Balıklı Rum Hastanesi'nin İstanbul Valiliği, Zeytinburnu Belediyesi ve Balıklı Rum Vakfı'nın titizlikle yürüttüğü restorasyon çalışmaları ile yeniden hayat bulduğu belirtildi.

        Bakkal esnafı loncası tarafından 1753 yılında inşa edilen ve eski adıyla "Yedikule Hastanesi" olarak bilinen yapının ilk önce küçük bir ahşap bina olarak bugün Avrupa Lisesi'nin bulunduğu alanda hizmet vermeye başladığı aktarılan açıklamada, hastanenin o dönemde sıkça görülen veba salgınlarında vatandaşlara şifa kapısı olduğu ifade edildi.

        Hastanede çıkan yangına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "4 Ağustos 2022'de meydana gelen yangın sonucu ağır hasar alan Balıklı Rum Hastanesi, Valiliğimiz 'Yadigar' projesi kapsamında, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Zeytinburnu Belediyesi ve Balıklı Rum Vakfı tarafından aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında, tamamen yanan çatı ve hasar gören 2. kat, iki etaplı çalışmalarla baştan sona yenilendi. Cephede oluşan bozulmalar aslına uygun biçimde onarıldı. Yapının tüm doğramaları ahşap olarak yapılarak yapı yenilenerek özgün kimliği korundu."

        Açıklamada, "İstanbul Valiliği olarak 'Yadigar' projemizle, eserlerimizi ve medeniyetimizi geleceğe taşıyoruz. Ecdadımıza bir vefa, geleceğimize güçlü bir miras bırakıyoruz" ifadelerine yer verildi.

