Vukuatlarıyla tanınan İtalyan golcü Mario Balotelli'den yine çok konuşulacak bir hareket geldi. Ligue 1'de Marsilya'nın St Etienne'i 2-0 yendiği maçta takımının ilk golünü atan Balotelli'nin gol sevinci olay oldu!

Balotelli, golü attıktan sonra tribünlere doğru gitti, aldığı telefonla gol sevincini kaydetti. İtalyan golcü bu sevinci Instagram hesabından hikaye olarak paylaştı.