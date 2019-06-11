Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, sabah saatlerinde, edinilen bilgiye göre, Çanakkale'ye geziye gittiği öğrenilen otobüs, Edincik kavşağında bir otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İHA'daki habere göre ilk belirlemelere göre kazada 4 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.