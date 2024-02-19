Bandırmaspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 MAÇ SONUCU
Trendyol 1'inci ligde 23'üncü hafta maçında Teksüt Bandırmaspor Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
Trendyol 1'inci ligde 23'üncü haftanın kapanış maçında Teksüt Bandırmaspor Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
Aktepe Stadı'nda oynanan maçta play off hattından kopmak istemeyen iki ekip karşı karşıya geldi.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü 45 dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.
Bu sonuçla Bandırmaspor 36 puana yükselirken ligde 6. sırada yer aldı.
Gençlerbirliği ise 32 puanda kalarak 9.sırada kendine yer buldu.