Bandırmaspor: 3 - Sakaryaspor: 1 MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Teksüt Bandırmaspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-1 yendi
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Güner Mumcu Taştan, Yusuf Susuz
Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Djitte (Dk. 86 Mustafa Çeçenoğlu), Emirhan Aydoğan (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Mulumba, Mustafa Saymak (Dk. 46 Bobadilla-Dk. 60 Doğan Can Davas), Metehan Mimaroğlu, Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Mucahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı (Dk. 70 Sitoe)
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen (Dk. 84 Muhammed Akarslan), Kasongo, Bülent Uzun, Rotman, Burak Süleyman, Rashad Muhammed (Dk. 52 Del Valle), Nalepa, Roshi (Dk. 58 Ndlovu), Erdi Dikmen (Dk. 84 Hakan Yavuz), Mikail Okyar
Goller: Dk. 19 Nalepa (Sakaryaspor), Dk. 45+2 Mucahit Albayrak, Dk. 54 Djitte, Dk. 90+9 Jozefzoon (Teksüt Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+7 Ersan Parlatan (Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü)
Sarı kartlar: Dk. 42 Emirhan Aydoğan, Dk. 76 Sergen Piçinciol (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 45+1 Mikail Okyar, Dk. 45+2 Cihan Topaloğlu, Dk. 66 Rotman, Dk. 86 Nalepa (Sakaryaspor)