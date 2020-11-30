Bandırmaspor çıkışa geçti

Lige istedikleri başlangıcı yapamadıklarını belirten bordo beyazlı kulübün başkanı Onur Göçmez, ''Lige adapte olmamız biraz zaman aldı. Bazen de iyi oynadığımız maçlarda şanssızdık, top bizi sevmedi. Futbolumuz her geçen gün iyiye gidiyor. Önce Tuzlaspor'u deplasmanda yenmemiz sonra da Balıkesirspor maçını üstün bir oyunla kazanmamız bizi tekrar yarışın içine soktu'' dedi.

''BALIKESİRSPOR MAÇINA 15 FUTBOLCUYLA VE YEDEK KALECİSİZ ÇIKTIK"

Koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ifade eden Göçmez, ''Balıkesirspor maçına büyük olanaksızlıklar içinde çıktık. 13 futbolcumuzun kovid-19 testi pozitifti, sakatlarımız da vardı. 15 kişilik kadro ile ve yedek kalecisiz maça çıktık. Ama kazanacağımıza yönetimdeki arkadaşlarımın, takımımızın ve Bandırmaspor taraftarının inancı tamdı. Hafta boyunca takımımızı motive ettik. Taraftarımız varolsun bizi maç öncesi hiç yalnız bırakmadı. Bu maçı almamızda onların katkısı büyük. Ama bir kez daha şunu gördük ki maçı yürekli oynayanlar kazanıyor. Yüreğini sahaya koyan takımımızı bir kez daha kutluyorum'' diye konuştu.

''ERKAN SÖZERİ HOCAMIZ TAKIM SAVUNMASINI DÜZELTTİ''

Teknik ekibi de öven Royal Hastanesi Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, ''Bu ligi bilen deneyimli bir teknik kadromuz var. Erkan hoca liderliğinde bir takım olduk. İlk maçlarda kolay gol yiyen takımımız son 2 maçtır rakiplerine pozisyon vermiyor. Kaybetmek değil sahaya yüreğini koymayan bir takım beni daha çok üzer. Son maçlarda 1 rakibe 4 oyuncumuz baskı kuruyor. Son düdük çalana kadar maçı bırakmayan, istekli, kazanma hırsı olan bir takım olduk. Lig bitene kadar bu hırsımız devam edecek ve bize inanan Bandırmalılara, Bandırmaspor taraftarına tarihi bir yıl yaşatmak tek amacımız. Hedefimiz bu yıl açık ara 1. ligde kalmak, hatta play-off'ta oynamak. Ne ilk maçlarda yaşadığımız puan kayıpları bizi küme düşürdü, ne de son 2 maçta aldığımız galibiyet bizi şampiyon yaptı'' şeklinde konuştu.

"TFF'DEN ALACAKLARIMIZIN GECİKMESİ BİZİ ZOR DURUMA SOKUYOR"

Kulübün imkanlarının kısıtlı olduğunu vurgulayan Onur Göçmez, ''Bizim gibi kulüpler zaten kısıtlı imkanlarla gelir yaratabiliyor. Bu dönemde TFF'den alacaklarımızın da gecikmesi bizi zor duruma sokuyor. Ödemelerimizde sorunlar yaşıyoruz. Kişisel çabalarla sürdürülebilir bir yapı kuramayız. Taraftarımızın maçlarda yanımızda olmaması da bizi çok olumsuz etkiliyor. Pandemi sonrası taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyoruz'' şeklinde konuştu.