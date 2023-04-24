Bandırmaspor 39. dakikada Ivan Saponjic ve 58. dakikada Caner Hüseyin Bağ'ın golleriyle 2-0 öne geçti.

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Bandırmaspor ile Erzurumspor FK kozlarını paylaştı. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Erzurumspor FK, 4-2'lik skorla kazandı.

Son 15 dakikada müthiş bir geri dönüşe imza atan Dadaşlar, 76. dakikada Muhammed Furkan Özhan, 89. dakikada Eren Tozlu ile 90 ve 90+14. dakikada Mikhael Rosheuvel'in golleriyle galibiyete uzandı.

Bandırmaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, Erzurumspor FK'nın attığı 3. golün ardından itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

Erzurumspor FK, bu sonuçla puanını 33'e çıkarırken, play-off yarışında ağır bir yara alan Bandırmaspor ise 50 puanda kaldı.