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        Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Galatasaray maçı kolay olmayacak

        Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Eroğlu, "Rakibimizin gücünü biliyoruz. Bizim de çıkışa ihtiyacımız var. İyi yoldayız. Sezon bitince Süper Lig'de olma hedefindeyiz. Kolay bir maç olmayacak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 16:14 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:14
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        Hüseyin Eroğlu'dan G.Saray maçı yorumu
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        Bandırmaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Galatasaray'a konuk olacak. Rams Part Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Galatasaray, Süper Lig'de 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 63 puan ve averajla 2'nci sırada yer alırken, 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor ise 9 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlikle 33 puanla 7'nci sırada bulunuyor.

        Zorlu mücadele öncesinde Bandırmaspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası gibi üç önemli hedefe doğru yürüyen çok değerli bir rakip olduğunu dile getiren Hüseyin Eroğlu, "İyi bir kadroları var, oturmuş bir sisteme, kadroya ve başarılı bir teknik direktöre sahipler. Hedefleri hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de başarılı olabilmek. Ama tabii ki Türkiye Kupası'nda da bizim rakibimiz. Bu tip takımlar motivasyonlarına Süper Lig ve Avrupa kupalarına yoğunlaşarak veriyorlar ama bazen Türkiye Kupası'ndaki konsantrasyonları eksik olabiliyor. Biz de bunu lehimize çevirmek istiyoruz. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Bizim de çıkışa ihtiyacımız var. İyi yoldayız. Alacağımız güzel sonuç bizi ilerleyen sürece daha moralli bakmamızı sağlayacak. Sezon bitince Süper Lig'de olma hedefindeyiz. Kolay bir maç olmayacak. Bizim için maçta futbolun doğrularını yapmak, sahada oyun disiplinine bağlı doğru oynamaya çalışan ve seyir zevki yüksek bir maç izletmek istiyoruz. Tabii ki maç ne olur bilemem, Kasımpaşa maçı için de aynısını söylemiştim. Sonuçta maça çıktıktan sonra turu da geçmek istiyoruz ama zor olduğunu biliyoruz. Bu süreç bizim için kolay olmayacak. O atmosferde, rakibin gücünde oynamak kolay değil. Süper Lig'de gerçekten iki takım ligi domine ediyorlar. Biz de kendi futbolumuzu oynayıp iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Kadromuzda şu an hasta olan ve sakatlığı nükseden bazı oyuncular var. Cebio Soukou'nun hastalığı, Metehan'ın ayağında biraz problem var. Remi Mulumba yeni döndü fiziksel eksikliği var. Elimizdeki kadro ile maçta en iyi şekilde oynayıp dönmek istiyoruz" diye konuştu.

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