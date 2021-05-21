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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 12 Mayıs haftasında 18,2 milyar lira azalarak 3 trilyon 840,9 milyar liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
AA

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 12 Mayıs ile biten haftada 18 milyar 180 milyon 215 bin lira azalarak 3 trilyon 859 milyar 111 milyon 72 bin liradan, 3 trilyon 840 milyar 930 milyon 857 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,99 azalışla 1 trilyon 653 milyar 933 milyon 130 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,10 artışla 2 trilyon 48 milyar 137 milyon 174 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 766 milyon dolar artarak 255 milyar 105 milyon dolara çıktı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 227 milyar 469 milyon dolar olurken, bunun 142 milyar 362 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 85 milyar 107 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,46 azalarak 651 milyar 780 milyon 523 bin lira oldu.

Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,06 azalışla 565 milyar 955 milyon 390 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 2,20 düşüşle 208 milyar 823 milyon 33 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 250 milyar 953 milyon 312 bin lirası konut, 9 milyar 623 milyon 284 bin lirası taşıt ve 391 milyar 203 milyon 927 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 12 Mayıs ile biten haftada 9 milyar 190 milyon 500 bin lira azalarak 3 trilyon 665 milyar 760 milyon 674 bin liraya indi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,74 artış gösterdi.

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