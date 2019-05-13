Bankaların çalışma saatleri 2019

Ülkemizde bankalar için belirlenmiş çalışma saatleri bulunmaktadır. Ancak bu çalışma saatleri bankadan bankaya göre değişebilmektedir. Bazen kimi bankaların farklı şubelerinde farklı açılış ve kapanış saatleri ya da öğle arası molasında küçük değişiklikler olabiliyor.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Genel olarak baktığımızda bankacılık sektöründe mesai saatleri, sabah 08.30-09.00’da başlayıp, akşam da 17.00-17.30 saatlerinde sona ermektedir. Birçok banka öğle yemeği molası vermezken, öğle arası yapan bankalar 12.30-13.30 saatleri arasında çalışmazlar.