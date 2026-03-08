Bankalardan 90 bin TL'ye kadar faizsiz kredi! 2026 Mart faizsiz kredi ve nakit avans veren bankalar
Bankalar, faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarını güncelleyerek kredi limitlerini yeniden düzenledi. Son açıklanan verilere göre beş banka, müşterilerine 65 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ve 25 bin TL'ye kadar faizsiz nakit avans imkânı sağlıyor. Kampanyalar kapsamında belirlenen vadelerle geri ödeme seçenekleri de sunuluyor. İşte faizsiz kredi veren bankalar ve geri ödeme planına dair detaylar
Giriş: 08.03.2026 - 14:16
Bankalar, 2026 yılıyla birlikte faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarında limitleri güncelledi. Son düzenlemelere göre müşteriler 90 bin TL’ye kadar faizsiz kredi kullanabilirken, geri ödemeler 3 ya da 6 ay vadeli taksit seçenekleri ile gerçekleştirilebiliyor. İşte, Mart 2026 itibarıyla faizsiz kredi veren bankalar listesi
GARANTİ BBVA
- 50 bin TL faizsiz kredi 3 ay vade
- 25 bin TL nakit avans, 3 ay vade
AKBANK
- 6 ay vadeyle 35 bin TL kredi
- 3 ay vadeyle 25 bin TL taksitli avans.