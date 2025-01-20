Baraj doluluk oranı 20 Ocak 2025: İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, arttı mı?
İSKİ güncel baraj doluluk oranını duyuruyor. Yağmur ve kar yağışı barajlardaki su seviyesini olumlu anlamda etkiliyor. Son günlerdeji yağmurlu günler de İstanbul'u etkisi altına almış ve bu durum baraj doluluk oranlarına olumlu anlamda yansımıştı. Peki İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, arttı mı? İşte barajlardaki doluluk oranı
İstanbul'da artan yağışlar baraj doluluk oranını olumlu anlamda etkiledi. Ardından gelen yağışlar ile birlikte barajlardaki su seviyesi yükselmeye başlamış ve doluluk oranları yeniden artmıştı. 2025 yılıyla birlikte yükselen baraj doluluk oranlarının son hali ise merak ediliyor. Peki, 20 Ocak 2025 itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte baraj doluluk oranlarında son durum...
BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?
20 Ocak Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 51.76 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 20 Ocak'ta barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:
Ömerli Barajı: %53,47
Darlık Barajı: %45,58