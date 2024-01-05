Baraj doluluk oranı belli oldu! Artış devam ediyor! İstanbul'da, kuraklığın ardından geçen yıl 11 Kasım'da barajların doluluk oranı yüzde 16.18'e kadar düşmüştü. Bir buçuk ay aralıklarla süren yağışın ardından bu oran yüzde 50'ler seviyesine çıktı. Barajlardan iki rekor haberi geldi! Son 5 yılın en yüksek 6 Ocak ortalamasına ulaşıldı. Doluluk oranı ise son bir yılın zirvesine çıktı. İşte 6 Ocak Cumartesi itibariyle son veri...

Habertürk Giriş: 05.01.2024 - 10:20 Güncelleme: 06.01.2024 - 09:54 facebook

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