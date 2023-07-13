Barbie filmi ne zaman çıkacak? İşte film hakkında merak edilenler...
Başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling'in paylaştığı, Greta Gerwig imzalı Barbie filmi yakında vizyona girecek. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran filmin vizyon tarihi, konusu ve oyuncularına ilişkin merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...
Yönetmenliğini Greta Gerwig'in yaptığı senaryosunu ise Noah Baumbach'ın kaleme aldığı Barbie, yakında vizyone girecek bir romantik komedi filmi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya tarihinin en çok satılan oyuncaklarından biri olan Barbie filmi moda bebeğine dayanan ilk aksiyon filmi olarak yakın zamanda izleyiciyle buluşacak. İşte merak edilenler...
BARBIE FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Başrollerini Margot Robbie, Ryan Gosling ve Issa Rae’nin paylaştığı filmi 21 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girecek.
BARBIE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Filmde America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Will Ferrell, Michael Cera ve Hari Nef gibi oyuncular yer alacak.
BARBIE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır.
Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür.
Filmde Barbie karakterine "Ben Tonya" filmindeki performansı ile ilk Oscar adaylığını kazanan Margot Robbie hayat veriyor.