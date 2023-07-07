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        Barbie filmi Vietnam'da yasaklandı! İşte, Barbie'nin yasaklanma nedeni!

        Temmuz ayında merakla vizyona girmesi beklenen Barbie filmi daha yayınlanmadan Vietnam'da yasaklandı. Tüm dünyada popülerleşen Barbie filmi ilginç bir yasaklama nedeni ile karşı karşıya.

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 11:51
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        VİETNAM'DA YASAKLANDI

        Barbie filmi daha gösterime girmeden Vietnam'da yasaklandı. Çin tarafından benimsenen bir haritayı kullanan film, Asya'da kargaşaya neden oldu. 21 Temmuz'da vizyona girecek film siyasi gerekçeler yüzünden Vietnam'da yasaklandı.

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        SİYASİ SORUNLARA NEDEN OLDU

        Çin ve Vietnam arasında gerginliğe neden olan Barbie filmi, siyasi krizin ortasında kaldı. Çin hükümetinin kabul ettiği dokuz çizgili hat, Vietnam'ın egemenliğinin ihlali olarak görüldü. Bu dokuz çizgili harita hattının filmde yer alması Vietnam'da büyük yankı uyandırdı.

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        "SİYASİ DİNAMİKLERE SAYGI GÖSTERİLMELİDİR"

        Konuya dair açıklamada bulunan Vietnam Sinema Depertmanı Yöneticisi Vi Kien Thanh, bu durumun oldukça rahatsı edici olduğunu dile getirdi. "Hollywood yapımları, filmlerinde Asya bölgesine yapılan göndermelerde, her ülkenin kültürel hassasiyetleri ve siyasi dinamiklerine saygı göstermelidir" dedi.

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        Warner Bros'un üstlendiği bazı filmler yine benzer sorunlarla karşılaşmıştı. Bunun üzerine ülkelerde lisans sahibi olabilmek için Bros sahneleri yeniden düzenledi ve belirli sahneleri tamamen kesti.

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        Barbie filminin önümüzdeki haftalarda 80 milyon dolara varan bir açılış yapması bekleniyor. Ancak bu yasak hem bölgede hem de Çin'de bazı endişelere neden oldu. 

         

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