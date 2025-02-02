Barcelona: 1 - Alaves: 0 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 22. haftasında Barcelona sahasında Alaves'i ağırladı. Mücadeleyi Katalan temsilcisi 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
İspanya La Liga'nın 22. hafta karşılaşmasında şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona, küme düşme hattındaki Alaves'le kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Barça'ya galibiyeti getiren golü 61. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.
Bu sonucun ardından Barcelona 45 puana yükseldi. 2 maç sonra kaybeden Alaves ise 21 puanda kaldı.
Ligin 23. haftasında Barcelona deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak. Alaves ise sahasında Getafe'yi ağırlayacak.