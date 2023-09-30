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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona: 1 - Sevilla: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Barcelona: 1 - Sevilla: 0 | MAÇ SONUCU

        La Liga'nın 8. haftasında Barcelona, sahasında konuk ettiği Sevilla'yı 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 00:55 Güncelleme: 30.09.2023 - 00:55
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        Barça'ya galibiyeti Ramos getirdi!
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        İspanya La Liga'nın 8. hafta mücadelesinde Barcelona, sahasında Sevilla'yı konuk etti.

        Barcelona ikinci yarıda bulduğu golle maçı 1-0 kazanarak haftayı üç puanla kapatan taraf oldu.

        Mücadelenin 79. dakikasında soldan yapılan ortayı Lamine Yamal kafayla indirdi, Sergio Ramos'un ayak koyduğu top ağlarla buluştu ve Barcelona sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

        Barcelona, bu sonuçla 20 puana yükselerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sevilla ise 7 puanda kaldı.

        Bir sonraki hafta Barcelona Girona deplasmanına çıkarken Sevilla ise Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

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