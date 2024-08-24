Barcelona: 2 - Athletic Bilbao: 1 | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Barcelona ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Estadio Olímpico Lluís Companys'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Barcelona oldu.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 24'te Lamine Yamal ve 75. dakikada Robert Lewandowski attı. Athletic Bilbao'nun tek golünü ise 42. dakikada penaltıdan Ohian Sancet kaydetti.

Barcelona'nın lisansını çıkartamadığı yeni transfer Dani Olmo, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Barcelona, lige ikide iki ile başladı ve puanını 6 yaptı. Athletic Bilbao 1 puanda kaldı.

Barcelona, ligin bir sonraki haftasında Rayo Vallecano deplasmanına gidecek. Athletic Bilbao sahasında Valencia'yı ağırlayacak.