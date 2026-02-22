Barcelona: 3 - Levante: 0 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 25. haftasında Barcelona, evinde Levante'yi 3-0 mağlup etti. Marc Bernal Casas, Frenkie De Jong ile Fermin Lopez'in golleriyle galibiyete ulaşan Barcelona, puanını 61'e yükseltti ve 60 puanlı Real Madrid'i geçerek zirveye yerleşti. Levante ise haftayı 18 puanla tamamladı.
İspanya LaLiga'nın 25. haftasında Barcelona, Levante'yi ağırladı. Katalan devi, Camp Nou'da oynanan müsabakayı 3-0'lık skorla kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Marc Bernal, 32. dakikada Frenkie de Jong ve 81. dakikada Fermin Lopez attı.
BARCELONA TEKRAR ZİRVEDE
Geçen hafta Girona'ya yenilerek liderliği Real Madrid'e kaptıran Barcelona, bu hafta rakibinin Osasuna'ya 2-1 yenilmesinin avantajını kullandı ve bu galibiyetle puanını 61'e yükselterek Real Madrid'in 1 puan önünde yeniden lider oldu.
Üst üste 4. yenilgisini alan Levante ise 18 puanla 19. sırada kaldı.
GELECEK HAFTA
Barcelona, gelecek hafta lig üçüncüsü Villarreal'i Camp Nou'da ağırlayacak. Levanta ise Alaves ile evinde karşılaşacak.
