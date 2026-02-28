İspanya La Liga'nın 26. hafta karşılaşmasında Barcelona ile Villarreal kozlarını paylaştı. 5 gol çıkan mücadeleyi Katalan devi 4-1 kazandı.

Barça'ya galibiyeti getiren golleri 28, 37 ve 69. dakikalarda Lamine Yamal kaydetti ve hat-trick yaptı. Konuk takımın tek golü ise 49. dakikada Pape Gueye'den geldi. Oyuna sonradan giren Robert Lewandowski, 90+1. dakikada ağları sarsarak skoru tayin etti: 4-1.

Bu sonucun ardından Barcelona 64 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. 2 maç sonra kaybeden Villarreal ise 51 puanda kaldı.

Ligin 27. haftasında Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao'ya konuk olacak. Villarreal ise sahasında Elche'yi ağırlayacak.