Barcelona: 4 - Villarreal: 1 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 26. haftasında Barcelona sahasında Villarreal'i ağırladı. Lamine Yamal'ın hat-trick yaptığı mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı ve liderliğini sürdürdü.
Giriş: 28.02.2026 - 20:14 Güncelleme:
İspanya La Liga'nın 26. hafta karşılaşmasında Barcelona ile Villarreal kozlarını paylaştı. 5 gol çıkan mücadeleyi Katalan devi 4-1 kazandı.
Barça'ya galibiyeti getiren golleri 28, 37 ve 69. dakikalarda Lamine Yamal kaydetti ve hat-trick yaptı. Konuk takımın tek golü ise 49. dakikada Pape Gueye'den geldi. Oyuna sonradan giren Robert Lewandowski, 90+1. dakikada ağları sarsarak skoru tayin etti: 4-1.
Bu sonucun ardından Barcelona 64 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. 2 maç sonra kaybeden Villarreal ise 51 puanda kaldı.
Ligin 27. haftasında Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao'ya konuk olacak. Villarreal ise sahasında Elche'yi ağırlayacak.
