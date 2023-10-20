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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona'dan El Clasico'ya yeni logo - Futbol Haberleri

        Barcelona'dan El Clasico'ya yeni logo

        La Liga'da oynanacak Barcelona-Real Madrid derbisi öncesinde, Barcelona yeni formasını tanıttı. Göğüs reklamı anlaşması kapsamında 18 yıl sonra albüm çıkaran Rolling Stones'un logosu Katalan ekibinin formasında yer alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 07:57 Güncelleme: 20.10.2023 - 09:04
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        Barcelona'dan El Clasico'ya yeni logo
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        Dünyanın ve İspanya'nın en önemli derbilerinden birisi olan Barcelona-Real Madrid karşılaşmasında, Barcelona Rolling Stones'un logosunu taşıyan formayla sahaya çıkacak.

        La Liga'da 28 Ekim Cumartesi günü oynanacak Barcelona-Real Madrid karşılaşması öncesi, Barcelona yeni formasını tanıttı.

        Barcelona karşılaşmada Spotify ile imzalanan sponsorluk anlaşması çerçevesinde 18 yıl sonra yeni albüm çıkaran Rolling Stones'un logosunu taşıyacak.

        Barcelona'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Rolling Stones'un "Paint it black" şarkısına gönderme yapılarak, "Paint it Blaugrana" denildi.

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        "Blaugrana" Katalanca bordo maviyi işaret ederken formaların sınırlı sayıda üretildiği açıklandı.

        Rolling Stones'un üyeleri Mick Jagger, Keith Richards ve Ronnie Wood, "Biz büyük futbol taraftarlarıyız ve Spotify'ın Rolling Stones'un 'Hackney Diamonds' adli yeni albümünü kutlamak için Barcelona formasında logomuzun kullanmasından onur duyuyoruz" dedi.

        Fotoğraflar: Barcelona FC resmi Twitter hesabından

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        #barcelona
        #Spotify
        #Rolling Stones
        #El Classico
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