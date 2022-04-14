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Haberler Futbol Şampiyonlar Ligi Barcelona Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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Barcelona Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eintracht Frankfurt Barcelona maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Avrupa Ligi'nde çeyrek final gecesinde ekranlara gelecek maçlardan biri olan zorlu mücadelede güçlü Alman ekibi devi Eintracht Frankfurt, sahasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyor. Peki Eintracht Frankfurt Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Barcelona Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövaş heyecanı bu akşam yaşanacak. Gecenin sonucu en merak edilen mücadelesi olan Barcelona Eintracht Frankfurt maçı saat 22:00'de başlayacak...

BARCELONA E.FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi çeyrek final turu ilk maçına sahne olacakBarcelona Eintracht Frankfurt maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Eric, Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembele, Aubameyang, Ferran

Eintracht Frankfurt: Trapp, N'Dicka, Tuta, Kostic, Hasebe, Sow, Jakic, Kamada, Lindstrøm, Knauff og Borre

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