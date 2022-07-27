Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barcelona Juventus hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa futbolunda gözler Barcelona Juventus maçına çevrilmiş durumda. İspanyol devi Barcelona ile İtalyan'ın en çok şampiyon olan takımı Juventus'un karşı karşıya geleceği zorlu randevu ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. Peki, Barcelona Juventus hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ABONE OL
  • Barcelona Juventus hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Barcelona Juventus maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?

    Barcelona Juventus hazırlık maçı için geri sayım başladı. Dünyaca ünlü iki takımın zorlu mücadelesine sahne olacak hazırlık maçına dair merak edilenleri bir araya getirdik. İşte, Barcelona Juventus hazırlık maçına dair tüm bilgiler...
  • Barcelona Juventus hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Barcelona Juventus maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?

    BARCELONA JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

    Barcelona Juventus maçı bu gece saat 03:00'de başlayacak.
  • Barcelona Juventus hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Barcelona Juventus maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?

    BARCELONA JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

    Barcelona Juventus maçının Türkiye'den yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
  • Barcelona Juventus hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Barcelona Juventus maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?

    Zorlu mücadele iki takımın YouTube kanallarında ücretli olarak yayınlanacak.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.