Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona, Liverpool'u ağırlıyor. Katalan ekibi, evinde kazanıp finalin kapısını aralamak istiyor. İngiliz temsilcisi ise avantajlı bir sonuçla evine dönüp Anfield Road'da işi bitirmenin peşinde...

SAAT: 22.00

STAT: Camp Nou

YAYIN: beIN SPORTS HD 1, beIN SPORTS MAX HD 1

HAKEM: Björn Kuipers

BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitić, Vidal; Messi, Coutinho, Suárez

TEKNİK DİREKTÖR: Ernesto Valverde

LIVERPOOL: Alisson, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Wijnaldum, Keita, Mane, Salah

TEKNİK DİREKTÖR: Jürgen Klopp

BARCELONA YARI FİNALE NASIL GELDİ?

İspanya La Liga'da harika bir sezon geçirip bitime 3 hafta kala 26. şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna doludizgin devam ediyor. Tottenham, Inter ve PSV Eindhoven'ın bulunduğu B Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 beraberlik alıp 14 puan toplayarak lider tamamladı. Son 16 turunda Fransız ekibi Lyon'la karşılaşan Barça, ilk maçta rakibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalarak herkesi şaşırtırken rövanşta 5-1 galip gelip çeyrek finale yükseldi. Lionel Messi ve arkadaşları, Manchester United ile eşleşirken İngiliz devine iki maçta da geçit vermedi. İlk maçı Old Trafford'da 1-0 kazanan Barcelona, rövanşta sahasında 3-0 kazanarak yarı finale kaldı ve Liverpool'un rakibi oldu.

LIVERPOOL'UN YARI FİNAL YOLU

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon final oynayan Liverpool, bu kez kupayı müzesine götürmek istiyor. Kızıllar; PSG, Napoli ve Kızılyıldız'ın bulunduğu C Grubu'nda zorlanırken 3 galibiyet ve 3 yenilgi alarak 9 puan topladı. Napoli'yi averajla geride bırakan Jürgen Klopp'un öğrencileri son 16 turunda Alman devi Bayern Münih'i sahasında 0-0 ve deplasmanda 3-1'lik skorla eledi. Çeyrek finalde Porto ile eşleşen Liverpool, ilk maçı sahasında 2-0, rövanşı da Portekiz'de 4-1 kazanarak yarı finalde Barcelona ile buluştu.