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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Barcelona, Olympiakos deplasmanında kazandı seride öne geçti - Basketbol Haberleri

        Barcelona, Olympiakos deplasmanında kazandı seride öne geçti

        EuroLeague play-off karşılaşmasında Barcelona deplasmanda Olympiakos'u' 82-80 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 00:12 Güncelleme: 01.05.2024 - 00:12
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        Barça deplasmanda kazandı seride öne geçti!
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        Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İspanya'nın Barcelona takımı, Yunanistan ekibi Olympiakos'u uzatma periyodunda 82-80 yendi.

        Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreği 13-13 eşitlikle tamamlandı. Olympiakos, başa baş geçen mücadelenin ilk devresini 37-32'lik skorla önde bitiren taraf oldu.

        Üçüncü periyodu Barcelona'nın 57-51 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın normal süresi 71-71 beraberlikle sona erdi ve uzatma periyoduna geçildi. Uzatma periyodunda rakibini 82-80 mağlup eden Barcelona, seride 2-1 üstünlük yakaladı.

        Üç galibiyete ulaşan tarafın Dörtlü Final'e kalacağı serinin 4. maçı, 2 Mayıs Perşembe günü yine Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak.

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